Eli boş göndeririz

29 yaşındaki stoper Uğur Demirok, "Osmanlıspor geldiği gibi gidecek" dedi. Artık mazeretleri olmadığını söyleyen Uğur, "Yeterince puan kaybettik. Şimdi toparlanma ve çıkışa geçme vakti. Takımda moral ve motivasyon çok iyi. Rakibimizin artılarını ve eksiklerini analiz ediyoruz. Sahamızda kazanıp çıkışa geçeceğiz" diye konuştu