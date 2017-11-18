 Eli boş göndeririz – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Eli boş göndeririz

    Eli boş göndeririz
    29 yaşındaki stoper Uğur Demirok, "Osmanlıspor geldiği gibi gidecek" dedi. Artık mazeretleri olmadığını söyleyen Uğur, "Yeterince puan kaybettik. Şimdi toparlanma ve çıkışa geçme vakti. Takımda moral ve motivasyon çok iyi. Rakibimizin artılarını ve eksiklerini analiz ediyoruz. Sahamızda kazanıp çıkışa geçeceğiz" diye konuştu
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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