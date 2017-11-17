Jurac Kucka’ya alkışlı şaka!

BORDO-mavili takımın dünkü antrenmanına birkaç dakika geç çıkan Juraj Kucka'ya takım arkadaşları şakayla karışık olarak alkışla uyarı yaptı. Kaptan Onur Kıvrak'ın uyarısıyla takım arkadaşlarını alkışlayan futbolcuların, antrenman saatleri konusunda oldukça hassas olduğu gözlendi. 30 yaşındaki Slovak ön liberonun dönüşü teknik heyeti mutlu etti.