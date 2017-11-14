Pazdan hamlesi

-mavili takımda devre arasındaki transfer dönemi öncesi çalışmalar erken başladı. Savunmaya mutlaka takviye yapılması gerektiğini yönetime ileten teknik direktör, yardımcısı'ı da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolcu izlemek için yurt dışına gönderdi. Albayrak'ın bazıülkesi takımlarının oynadığı maçları takip ettiği ve özellikle'nın üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.ekibinin geçtiğimiz sezon başındaki transfer döneminde de kadrosuna katmak için uğraş verdiği'ı takip ettiği ve 30 yaşındaki oyuncunun transferi için şartların araştırıldığı belirtildi. Kulübü Legia Varşova ile 2019'a kadar mukavelesi bulunmasına rağmen '' maddesi bulunan Polonyalı stoper için henüz net bir karar verilmediği aynı bölge için birçok isimle temasa geçildikten sonra harekete geçileceği belirtildi.