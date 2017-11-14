Pazdan hamlesi
Rıza Çalımbay’ın yardımcısı Bülent Albayrak yurt dışına giderek birçok maç takip etti, gündeme gelen ilk isimlerden birisi Legia Varşova’nın Polonyalı stoperi Michal Pazdan oldu
2.5 MİLYON EURO'YA GELEBİLİR
KARADENİZ ekibinin geçtiğimiz sezon başındaki transfer döneminde de kadrosuna katmak için uğraş verdiği Michal Pazdan'ı takip ettiği ve 30 yaşındaki oyuncunun transferi için şartların araştırıldığı belirtildi. Kulübü Legia Varşova ile 2019'a kadar mukavelesi bulunmasına rağmen 'Sözleşmesinde 2 milyon 500 bin euro ödenirse serbest kalır' maddesi bulunan Polonyalı stoper için henüz net bir karar verilmediği aynı bölge için birçok isimle temasa geçildikten sonra harekete geçileceği belirtildi.
Yunus Emre SEL
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
-
Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
-
Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
-
Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
Pazdan hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.