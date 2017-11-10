Trabzonspor antrenmanında tartışma
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Trabzonspor'un antrenmanında, futbolculardan Volkan Şen ile Hugo Rodallega arasında gerginlik yaşandı.
Belek Turizm Merkezi'nde Limak Arcadia Otel'in sahasında gerçekleştirilen idmandaki taktik maçta, bir pozisyonda karşı karşıya gelen ve topun dışarıya çıkıp çıkmadığı konusunda anlaşmazlık yaşayıp tartışan Volkan Şen ile Hugo Rodallega'yı takım arkadaşları ayırdı. Teknik direktör Rıza Çalımbay da Volkan Şen'i sakinleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, kondisyon çalışmasının ardından dar alanda taktiksel ağırlıklı maç yaptı.
Süper Lig'in 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz, yaklaşık 20 gün sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.
Slovakya Milli Futbol Takımı'nın kampından sakat dönen Juraj Kucka ile tedavisi devam eden Ogenyi Onazi, takımdan ayrı koştu.
Milli takım kamplarında bulunan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Tomas Hubocan, Matus Bero ve Jan Durica da idmana katılmadı.
Trabzonspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı idmanla sürdürecek.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:24
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 3
Yorum
metin Yabancı oyuncuya sınırlama gelsin Volkan Şen gibi yerli oyuncular oynasın.
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Yine aynı hüsran
Toplam 13
Yorum
Milli Takım Selçuk, Burak, Arda, Caner, Gökhan Gönül, Ozan Tufan bunlar bundan sonra yapılacak turnuvalar için kesinlikle milli takıma alınmamalı,
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Size söz hocam
Toplam 9
Yorum
UZMAN KURTARICI VOLKAN BOŞUNA UĞRAŞMAYIN FEDORASYON HER YIL OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ.KLİMİN LOBÜSİ GÜÇLÜYSE O ŞAMPİYON OLUYOR. BU SENE O SENE DEĞİL.
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