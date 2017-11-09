 Durica’dan milli veda – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    ’dan milli veda

    Durica’dan milli veda
    Fırtına'nın 35 yaşındaki stoperi , milli takıma veda ettiğini açıkladı. Slovakya'nın Ukrayna ve Norveç ile yapacağı hazırlık karşılaşmaları için milli takım kampına katılan Durica, "13 yıldır aralıksız milli takımdayım. Artık veda etmeye hazırım. Değişik duygular hissediyorum ama bu sporun her dalında var. Kararım yüzde yüz ve artık benim ayrılık vaktim geldi" diye konuştu.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
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