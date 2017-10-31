Çalımbay'dan Trabzon'a ince dokunuş
Galatasaray galibiyetinin önemli isimlerinden Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın kısa sürede bordo-mavili takıma yaptığı ince dokunuşlar dikkat çekiyor.
YAKIN TEMAS KURDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, göreve başlar başlamaz oyuncularla yakın bir temas kurdu. Başkan Muharrem Usta'nın ardından takım kaptanları Onur, Uğur Demirok, Burak ve Olcay ile görüşme yapan deneyimli teknik adam daha sonra oyuncularla tek tek görüşerek fikirlerini aldı. Yaptığı toplantılarda açık ve net mesajlar veren deneyimli teknik adam özgüven kaybı yaşayan takımına 'hak eden formayı alır" diyerek herkesin hazır olmasını istedi.
ADALETLİ OLACAĞINI GÖSTERDİ
Süper Lig'de 5 maçlık bir aradan sonra ilk kez galibiyetle tanışan bordo-mavililerde alınan 3 puanda Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın katkısı büyük. Takımın başına geçtiği ilk günden beri takım içinde adaletli forma dağılımı olacağını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansı bir türlü sergileyememesine rağmen Ersun Yanal'ın görevde olduğu dönemde sürekli ilk on birde forma giyen Sosa'yı E. Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Galatasaray maçında yedek kulübesine çekerek önemli bir mesaj verdi. Okay ile birlikte Onazi'yi orta sahaya monte eden deneyimli teknik adam formayı unutan Bero'yu ilk on birde tercih ederken, savunmanın solunda Hubocan yerine Mustafa Akbaş'ı kullandı.
MEDYA VE ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞTİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, göreve başlar başlamaz ise Ersun Yanal'ın uzun süreden beri basına uyguladığı programı tamamen değiştirerek antrenmanları basına açtı. Deneyimli çalıştırıcı maçtan bir gün önce yapılan antrenman hariç diğer antrenmanların tamamını basına açarak medyayla ve şehirle enfermasyon sağlama konusunda önemli bir adım attı. Medyanın takip ettiği antrenmanlarda futbolcuların da istekli olmaları dikkat çekerken, uzun süreden beri takımla kopuk olan şehri bütünleştirme konusunda kararlı olan Çalımbay, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen ziyaret taleplerini ise geri çevirmemeye özen gösteriyor.
TRABZONSPOR LİGE YENİDEN TUTUNDU
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Galatasaray galibiyetiyle ligde yeniden moral buldu. Lideri evinde 2-1'le geçen Karadeniz ekibi üst basamaklar için yeniden hedef koyarken, lider ile arasındaki puan farkını 11'e düşürdü. Bordo-mavililer gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçını da kazanarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor.
ÇALIMBAY, FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINI İZLEDİ
Rıza Çalımbay, haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı tribünden izledi. 3-3 beraberlikle biten müsabakada gelecek hafta bordo-mavililerin rakibi olacak olan Kayserispor'u çıplak gözle izleyen deneyimli teknik adam yardımcısı Bülent Albayrak ile birlikte rakip hakkında notlar tuttu.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:11
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Kocaman fiyasko
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Yorum
Kartal Bir beşiktaşlı olarak cidden fenerbahçe taraftarına üzülüyorum. Şu cehennem bir donamadı
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Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı
Toplam 1
Yorum
ordulu52 beşiktaş için çok umutluyum yani bnim canımdan önemli bi takım bi gün vodafone parkta maç seyretmek isterim :)
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Yeni pantolon aldıracağım!
Toplam 1
Yorum
Mr. Black BJK Bu hocanın yönettiği takımın ilk 5'te olması sürpriz değil. Aykut Hoca 3-1'den sonra geriye yaslanmasaydı farka giderdi. Tebrikler
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