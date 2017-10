Çalımbay'dan Trabzon'a ince dokunuş

TRABZONSPOR

Sezon başında yaptığı transferlerle Süper Lig 'e iddialı başlayan Trabzonspor, üst üste aldığı tarihi skorların ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırarak takımın başına Rıza Çalımbay 'ı getirdi. 13 gündür takımla birlikte olan Çalımbay, söz konusu sürede yeni takımıyla 3 resmi müsabaka oynadı. Deplasmanda E. Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Trabzonspor için ligde dönüm maçı olarak bakılan Galatasaray maçında evinde rakibini 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi rahat bir nefes alırken, alınan galibiyetin yanı sıra oynanan futbol büyük bir beğeni kazandı. Takımda yaşanan değişimde ise Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın büyük etkisi oldu.Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, göreve başlar başlamaz oyuncularla yakın bir temas kurdu. Başkan Muharrem Usta'nın ardından takım kaptanları Onur, Uğur Demirok, Burak ve Olcay ile görüşme yapan deneyimli teknik adam daha sonra oyuncularla tek tek görüşerek fikirlerini aldı. Yaptığı toplantılarda açık ve net mesajlar veren deneyimli teknik adam özgüven kaybı yaşayan takımına 'hak eden formayı alır" diyerek herkesin hazır olmasını istedi.Süper Lig'de 5 maçlık bir aradan sonra ilk kez galibiyetle tanışan bordo-mavililerde alınan 3 puanda Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın katkısı büyük. Takımın başına geçtiği ilk günden beri takım içinde adaletli forma dağılımı olacağını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansı bir türlü sergileyememesine rağmen Ersun Yanal'ın görevde olduğu dönemde sürekli ilk on birde forma giyen Sosa'yı E. Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Galatasaray maçında yedek kulübesine çekerek önemli bir mesaj verdi. Okay ile birlikte Onazi'yi orta sahaya monte eden deneyimli teknik adam formayı unutan Bero'yu ilk on birde tercih ederken, savunmanın solunda Hubocan yerine Mustafa Akbaş'ı kullandı.Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, göreve başlar başlamaz ise Ersun Yanal'ın uzun süreden beri basına uyguladığı programı tamamen değiştirerek antrenmanları basına açtı. Deneyimli çalıştırıcı maçtan bir gün önce yapılan antrenman hariç diğer antrenmanların tamamını basına açarak medyayla ve şehirle enfermasyon sağlama konusunda önemli bir adım attı. Medyanın takip ettiği antrenmanlarda futbolcuların da istekli olmaları dikkat çekerken, uzun süreden beri takımla kopuk olan şehri bütünleştirme konusunda kararlı olan Çalımbay, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen ziyaret taleplerini ise geri çevirmemeye özen gösteriyor.Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Galatasaray galibiyetiyle ligde yeniden moral buldu. Lideri evinde 2-1'le geçen Karadeniz ekibi üst basamaklar için yeniden hedef koyarken, lider ile arasındaki puan farkını 11'e düşürdü. Bordo-mavililer gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçını da kazanarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor.Rıza Çalımbay, haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı tribünden izledi. 3-3 beraberlikle biten müsabakada gelecek hafta bordo-mavililerin rakibi olacak olan Kayserispor'u çıplak gözle izleyen deneyimli teknik adam yardımcısı Bülent Albayrak ile birlikte rakip hakkında notlar tuttu.