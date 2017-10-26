 ''Tempolu oynamalıyız'' – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    ''Tempolu oynamalıyız''

    ''Tempolu oynamalıyız''

    , üzerlerindeki talihsizliği attıklarını dile getirdi, “Tempomuz eksik. G.Saray maçını kazanmak için bu oyunun yüzde 100 üstüne çıkmalıyız” dedi.

    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 6-0'lık galibiyetin ardından, "Kazanmamız gerekiyordu. Bu galibiyetle üzerimizdeki talihsizliği de atmış olduk. Oynayan herkes görevini yaptı. Ancak tempo sorunumuz var. Bu da orta sahadan kaynaklanıyor. Ligde başarılı olmak istiyorsak bu temponun çok üzerine çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

    EKSİKLERİMİZ ÇOK AMA...
    Galatasaray derbisinin çok önemli olduğunu da hatırlatan Çalımbay, şunları kaydetti: "Kazanmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bazı arkadaşlarımızın (Kucka, Burak Yılmaz ve Rodallega) hem sakat hem de cezalı olması bizim için dezavantaj olacak ama maçı çevirecek güçte bir takımız.

    CAMİANIN İHTİYACI VAR
    Galatasaray maçını iyi bitirmek istiyorsak, bugün oynadığımız oyunun yüzde 100 üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunu da yapacağız. Oyunculara güveniyorum. Çünkü Trabzonspor camiasının böyle bir galibiyete ihtiyacı var."
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:40
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