''Tempolu oynamalıyız''

Teknik Direktörü, 6-0'lık galibiyetin ardından, "Kazanmamız gerekiyordu. Bu galibiyetle üzerimizdeki talihsizliği de atmış olduk.Ancak tempo sorunumuz var. Bu da orta sahadan kaynaklanıyor. Ligde başarılı olmak istiyorsak bu temponun çok üzerine çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.Galatasaray derbisinin çok önemli olduğunu da hatırlatan Çalımbay, şunları kaydetti: "Bazı arkadaşlarımızın (Kucka, Burak Yılmaz ve Rodallega) hem sakat hem de cezalı olması bizim için dezavantaj olacak ama maçı çevirecek güçte bir takımız.Galatasaray maçını iyi bitirmek istiyorsak, bugün oynadığımız oyunun yüzde 100 üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunu da yapacağız. Oyunculara güveniyorum. Çünkü Trabzonspor camiasının böyle bir galibiyete ihtiyacı var."