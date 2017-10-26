''Tempolu oynamalıyız''
Rıza Çalımbay, üzerlerindeki talihsizliği attıklarını dile getirdi, “Tempomuz eksik. G.Saray maçını kazanmak için bu oyunun yüzde 100 üstüne çıkmalıyız” dedi.
EKSİKLERİMİZ ÇOK AMA...
Galatasaray derbisinin çok önemli olduğunu da hatırlatan Çalımbay, şunları kaydetti: "Kazanmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bazı arkadaşlarımızın (Kucka, Burak Yılmaz ve Rodallega) hem sakat hem de cezalı olması bizim için dezavantaj olacak ama maçı çevirecek güçte bir takımız.
CAMİANIN İHTİYACI VAR
Galatasaray maçını iyi bitirmek istiyorsak, bugün oynadığımız oyunun yüzde 100 üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunu da yapacağız. Oyunculara güveniyorum. Çünkü Trabzonspor camiasının böyle bir galibiyete ihtiyacı var."
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:40
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Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali?
Toplam 2
Yorum
BJK'li desmeyin yaramizi...
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Guiliano'dan Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
arsen l. BJK böyle bir şey işte....Türkiye onu seyrediyor...FB gs maçı var ama Başakşehirle maçları ne olacak diyorlar.FB de bu günleri görür inş.
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Sinan isyan etti
Toplam 9
Yorum
çalış akıllı ol sinan çalış sıra gelincede formayı verme öyle lafla olmuyor ne varsa çenende taraftar seni seviyordu kaprislerinle onları bezdird
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