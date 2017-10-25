 Trabzonspor gerçekleri – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor gerçekleri

    Trabzonspor gerçekleri
    2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, ilklerin takımıdır. Özellikle futbol şubesiyle tanınan kulüp, profesyonel futbol ligleri tarihinde şampiyon olan 5 takımdan biri ve şampiyon olmayı başaran ilk Anadolu kulübüdür.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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