Trabzonspor gerçekleri
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:06
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Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması!
Toplam 30
Yorum
memet ölene kadar bjk
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Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 28
Yorum
canyavuz asıl siz korkak tudor a dua edin.saçma işlere kalkışmasa bu takım o çimlere gömerdi fb yi ...
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Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 28
Yorum
dent Asıl sen maç sonrası Samandırayı izle. Puan farkı 8'de kaldı diye meşalelerle karşılandınız.
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