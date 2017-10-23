Sosa’ya sert uyarı

Evkur Yeni Malatyaspor maçının 31. dakikasında kırmızı kart gören Sosa için yönetim değerlendirme yapacak. Transfer olduğu andan itibaren beklentilerin altında kalan Arjantili yıldıza son olarak gördüğü kırmızı kart nedeniyle sert bir uyarı yapılacak. Oyuncuya bir ceza verilip verilmeyeceği ise teknik heyet ve yönetim arasındaki görüşme sonrası netleşecek