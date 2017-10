Kulübü seven kişiler görev yapmalı

Trabzonspor'un efsane oyuncularından Hüseyin Tok, kulübü seven kişilerin göreve gelmesi gerektiğini söyledi. Tok, "Trabzon'u benimseyen, seven kişilerin Trabzonspor'da görev alması gerekiyor. Burayı yaşaması gerek. Bu açıdan çok kritik bir noktada Trabzonspor. Öz güvenini kaybetmiş. Tarihin en pahalı takımı ama futbolcular her alanda dibe vurmuş ve bunu toparlamak oldukça zor" diye konuştu.