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Avustralya Açık'ta Pegula ve Lehecka çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Jessica Pegula ve Çek Jiri Lehecka çeyrek finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 12:09
Avustralya Açık'ta Pegula ve Lehecka çeyrek finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansı maçları tamamlandı.

Tek kadınların dünya 3 numarası Pegula, 4. turda 2021 Fransa Açık şampiyonu Çek Barbora Krejcikova (20 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Rakibini 7-5 ve 6-2 biten setlerle 2-0 yenen ABD'li tenisçi, Avustralya Açık'ta üst üste 3. kez çeyrek finale kaldı.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime, tek erkekler 4. turunda dünya 71'incisi Lehecka ile korta çıktı. Lehecka, 4-6, 6-3, 7-6, 7-6'lık setlerle 3-1 galip gelerek seribaşı rakibini turnuvanın dışında bıraktı.

Pegula'nın Victoria Azarenka-Lin Zhu eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı çeyrek finalde, Lehecka'nın rakibi ise Stefanos Tsitsipas-Jannik Sinner maçının kazananı olacak.

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