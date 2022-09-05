Haberler Tenis Fenerbahçe'den vefatının 10. yılında Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı geldi

Fenerbahçe'den vefatının 10. yılında Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı geldi

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 10 yıl önce vefat eden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nu andı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 13:34
Fenerbahçe'den vefatının 10. yılında Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı geldi
10 yıl önce kalp krizi sonucu vefat eden Ediz Bahtiyaroğlu, başta Eskişehirspor ve Fenerbahçe olmak üzere sosyal medyada çoğu kullanıcı tarafından anıldı.

5 Eylül 2012 yılında evinde kalp krizi geçirerek 26 yaşında vefat eden Eskişehirspor futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu unutulmuyor. Ankara Keçiörengücü SK, Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Bucaspor ve son olarak Eskişehirspor'da forma giyen Bahtiyaroğlu'nu, Fenerbahçe dahil bir çok insan sosyal medyada paylaşımları ile andı.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol...
Sen hep kalbimizdesin #EdizBahtiyaroğlu " ifadelerine yer verdi.

En son forma giydiği Eskişehirspor ise sosyal medya hesabından, "Aramızdan ayrılışının 10. yılında Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Kaybettiğimiz her tükenmiş nefes gibi, sonsuza kadar kalbimizde kalacaksın", "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol..." #EdizBahtiyaroğlu" ifadeleri ile eski futbolcusunu yad etti.

Yapılan paylaşımlar taraftarlar tarafından taktir edildi.
DİĞER
Güzel oyuncu Gamze Özçelik sosyal medyayı salladı! ‘Nadiren Instagram’a bakış atıyorumdur’ Duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu
Türk Hava Yolları UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu! THY bir ilke imza attı
Buruk'un Seferovic kararı!
Beşiktaş harekete geçti! Josef...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tenis tarihini yeniden yazdı kortlara veda ediyor!
Medvedev ABD Açık'a 4. turda veda etti
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 5 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA - 2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? | Yurt başvuru sorgulama ekranı
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı F.Bahçe'den Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı 13:34
Tenis tarihini yeniden yazdı kortlara veda ediyor! Tenis tarihini yeniden yazdı kortlara veda ediyor! 13:03
Bakan Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti Bakan Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti 12:59
G.Saray'a Norveçli kanat! G.Saray'a Norveçli kanat! 12:52
Burak Yılmaz sert çıktı! "Ben ne antrenörüm ne de..." Burak Yılmaz sert çıktı! "Ben ne antrenörüm ne de..." 12:47
Jesus Brezilya'da gündem oldu! Flamengo... Jesus Brezilya'da gündem oldu! Flamengo... 12:34
Daha Eski
Fırtına'da gelenlerin maliyetini gidenler karşıladı! Fırtına'da gelenlerin maliyetini gidenler karşıladı! 12:26
G.Saray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? G.Saray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 12:03
Andreas Cornelius'tan transfer itirafı! Andreas Cornelius'tan transfer itirafı! 11:47
Buruk'un Seferovic kararı! Buruk'un Seferovic kararı! 11:44
Torino - Lecce maçı saat kaçta? Torino - Lecce maçı saat kaçta? 11:26
Salernitana - Empoli maçı saat kaçta? Salernitana - Empoli maçı saat kaçta? 11:19