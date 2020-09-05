Ünlü tenisçi Eugenie Bouchard "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkıyor - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Ünlü tenisçi İstanbul'da korta çıkıyor!

Ünlü tenisçi "Wild card" ile 'da korta çıkıyor

Ünlü tenisçi Eugenie Bouchard "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkıyor

WTA dünya sıralamasının eski 5 numarası Kanadalı , 'da düzenlenecek BNP 'te boy gösterecek. Ünlü raketin turnuvaya "Wild card" ile elemelerden katılacağı açıklandı.

WTA dünya sıralamasının eski 5 numarası Kanadalı , BNP Istanbul'a "Wild card" ile elemelerden katılacak.

Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki tenisçi, 8-13 Eylül'de TTF Tenis Merkezi'nde düzenlenecek TEB Tennis Championsip Istanbul'da "Wild card" ile ana tabloya kalabilmek için mücadele edecek.

Eugenie Bouchard, 20 yaşındayken 2014'te Wimbledon'da final oynama başarısı gösterdi. Aynı sezonda ve 'ta yarı final, 'ta da gören Kanadalı sporcu, dünya sıralamasında ise 5 numaraya kadar tırmanmıştı.

Kariyerinin WTA seviyesindeki tek şampiyonluğunu 2014'te Nürnberg'de elde eden Bouchard, ayrıca toplam beş kez final oynamayı da başardı. Son olarak ise WTA Prag'da mücadele eden Bouchard, çeyrek final karşılaşmasında Elise Mertens'e elenerek turnuvaya veda etti. Kanadalı tenisçinin kariyerindeki zirve noktalardan bir diğeri ise 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkesi adına mücadele etmesi oldu.

İSTANBUL'DA BİR KEZ DAHA

Bir Grand Slam'de finale yükselen tarihteki ilk Kanadalı tenisçi olan Eugenie Bouchard, güncel dünya sıralamasında 272. basamakta yer alıyor. Bouchard, TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul ile yeniden tırmanışa geçmeyi hedefliyor.

Daha önce 2016 yılında Türkiye'ye gelen Eugenie Bouchard, milli tenisçi ile Ankara Spor Salonu'nda bir gösteri maçında karşılaşmıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin takip ettiği karşılaşmada, kazanan taraf ise 6-4, 4-6 ve 7-5'lik setlerle Çağla Büyükakçay olmuştu.

Bouchard, 2017'de 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ise ilk turda elenmişti.

  1. 05.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünlü tenisçi Eugenie Bouchard "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA