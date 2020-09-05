Ünlü tenisçi Eugenie Bouchard "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkıyor
WTA dünya sıralamasının eski 5 numarası Kanadalı Eugenie Bouchard, İstanbul'da düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championsip'te boy gösterecek. Ünlü raketin turnuvaya "Wild card" ile elemelerden katılacağı açıklandı.
WTA dünya sıralamasının eski 5 numarası Kanadalı Eugenie Bouchard, TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul'a "Wild card" ile elemelerden katılacak.
Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki tenisçi, 8-13 Eylül'de TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul'da "Wild card" ile ana tabloya kalabilmek için mücadele edecek.
Eugenie Bouchard, 20 yaşındayken 2014'te Wimbledon'da final oynama başarısı gösterdi. Aynı sezonda Avustralya Açık ve Roland Garros'ta yarı final, Amerika Açık'ta da çeyrek final gören Kanadalı sporcu, dünya sıralamasında ise 5 numaraya kadar tırmanmıştı.
Kariyerinin WTA seviyesindeki tek şampiyonluğunu 2014'te Nürnberg'de elde eden Bouchard, ayrıca toplam beş kez final oynamayı da başardı. Son olarak ise WTA Prag'da mücadele eden Bouchard, çeyrek final karşılaşmasında Elise Mertens'e elenerek turnuvaya veda etti. Kanadalı tenisçinin kariyerindeki zirve noktalardan bir diğeri ise 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkesi adına mücadele etmesi oldu.
İSTANBUL'DA BİR KEZ DAHA
Bir Grand Slam'de finale yükselen tarihteki ilk Kanadalı tenisçi olan Eugenie Bouchard, güncel dünya sıralamasında 272. basamakta yer alıyor. Bouchard, TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul ile yeniden tırmanışa geçmeyi hedefliyor.
Daha önce 2016 yılında Türkiye'ye gelen Eugenie Bouchard, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile Ankara Spor Salonu'nda bir gösteri maçında karşılaşmıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin takip ettiği karşılaşmada, kazanan taraf ise 6-4, 4-6 ve 7-5'lik setlerle Çağla Büyükakçay olmuştu.
Bouchard, 2017'de 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ise ilk turda elenmişti.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ünlü tenisçi Eugenie Bouchard "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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