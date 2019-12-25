Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED finalde

23 Aralık'ta başlayan ve ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen ligde erkeklerde ENKA, ATDSK'yı 4-0, TED ise Yenimahalle'yi 4-0 yenerek finale yükseldi.



Kadınlar kategorisindeki karşılaşmalarda ENKA, Play Tenis'i 4-0, TED ise Alaçatı'yı 3-1 yenerek adlarını finale yazdırdılar.



1982-2013 yılları arasında düzenlenen liglerde iki takım erkeklerde 10, kadınlarda ise 14 kez finalde karşı karşıya geldi. Erkeklerde TED 9, ENKA 1 kez şampiyon olurken, kadınlarda TED 10, ENKA 4 kez şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Kadınlar final serisi yarın saat 13.00'de başlayacak. Ev sahibi ENKA'nın TED Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacağı erkekler finali ise 27 Aralık Cuma günü oynanacak.