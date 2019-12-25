Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED finalde - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Haberleri Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED finalde

'nde ve finalde

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED finalde

Erkeklerde 14 kadınlarda ise 13 takımın kıyasıya mücadele ettiği 'nde her iki kategoride de ve Spor Kulübü finale yükselen takımlar oldu.

23 Aralık'ta başlayan ve Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen ligde erkeklerde ENKA, ATDSK'yı 4-0, ise Yenimahalle'yi 4-0 yenerek finale yükseldi.

Kadınlar kategorisindeki karşılaşmalarda ENKA, Play Tenis'i 4-0, TED ise Alaçatı'yı 3-1 yenerek adlarını finale yazdırdılar.

1982-2013 yılları arasında düzenlenen liglerde iki takım erkeklerde 10, kadınlarda ise 14 kez finalde karşı karşıya geldi. Erkeklerde TED 9, ENKA 1 kez şampiyon olurken, kadınlarda TED 10, ENKA 4 kez şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Kadınlar final serisi yarın saat 13.00'de başlayacak. Ev sahibi ENKA'nın TED Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacağı erkekler finali ise 27 Aralık Cuma günü oynanacak.

  1. 26.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN