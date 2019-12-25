Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED finalde
Erkeklerde 14 kadınlarda ise 13 takımın kıyasıya mücadele ettiği Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde her iki kategoride de ENKA ve TED Spor Kulübü finale yükselen takımlar oldu.
23 Aralık'ta başlayan ve ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen ligde erkeklerde ENKA, ATDSK'yı 4-0, TED ise Yenimahalle'yi 4-0 yenerek finale yükseldi.
Kadınlar kategorisindeki karşılaşmalarda ENKA, Play Tenis'i 4-0, TED ise Alaçatı'yı 3-1 yenerek adlarını finale yazdırdılar.
1982-2013 yılları arasında düzenlenen liglerde iki takım erkeklerde 10, kadınlarda ise 14 kez finalde karşı karşıya geldi. Erkeklerde TED 9, ENKA 1 kez şampiyon olurken, kadınlarda TED 10, ENKA 4 kez şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Kadınlar final serisi yarın saat 13.00'de başlayacak. Ev sahibi ENKA'nın TED Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacağı erkekler finali ise 27 Aralık Cuma günü oynanacak.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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