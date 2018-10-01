Osmangazili raketten altın madalya
Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Mehmet Mert Urgan, 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası’nda altın madalyanın sahibi oldu.
Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Mehmet Mert Urgan, 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası, Bursa'da düzenlendi. Bursa Tenis Kulübü'nde gerçekleşen turnuvaya Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplam 65 sporcu katıldı. Kendi grubunda kortta fırtına gibi esen Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketi Mehmet Mert Urgan, rakiplerini tek tek yenerek birincilik kürsüsüne çıktı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörü Nazif Cesur'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
- 1.10.2018 14:47
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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