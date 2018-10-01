Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Mehmet Mert Urgan, 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası, Bursa'da düzenlendi. Bursa Tenis Kulübü'nde gerçekleşen turnuvaya Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplam 65 sporcu katıldı. Kendi grubunda kortta fırtına gibi esen Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketi Mehmet Mert Urgan, rakiplerini tek tek yenerek birincilik kürsüsüne çıktı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörü Nazif Cesur'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.