Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Mehmet Mert Urgan, 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası’nda altın madalyanın sahibi oldu.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Osmangazili raketten

    Osmangazili raketten altın madalya

    Tenis Takımı sporcularından , 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

    Tenis Takımı sporcularından , 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

    Tenis Federasyonu (TTF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası, 'da düzenlendi. Bursa Tenis Kulübü'nde gerçekleşen turnuvaya Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplam 65 sporcu katıldı. Kendi grubunda kortta fırtına gibi esen Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketi Mehmet Mert Urgan, rakiplerini tek tek yenerek birincilik kürsüsüne çıktı. Osmangazi Belediye Başkanı , sporcu ve antrenörü Nazif Cesur'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

    1. 1.10.2018 14:47
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