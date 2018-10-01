Masa tenisinde Avrupa sınavı
2019 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde yarın A Milli Erkek Takımı, Hırvatistan, A Milli Kadın Takımı ise Estonya ile karşılaşacak
A Milli Erkek ve Kadın Masa Tenisi Takımları, 2019 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde üçüncü maçlarına yarın çıkacak.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Takımı, A kategorisi 4. Grup'taki üçüncü maçında İstanbul'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.
Tozkoparan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Milliler, deplasmanda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup etmişti.
A Milli Kadın Takımı ise B kategorisi 2. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Estonya ile TSİ 16.30'da karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da oynanan maçta rakibini 3-0 yenmişti.
- 1.10.2018 16:43
-
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
-
Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
-
Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
Masa tenisinde Avrupa sınavı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.