Masa tenisinde Avrupa sınavı

A Milli Erkek ve Kadın Masa Tenisi Takımları, 2019 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde üçüncü maçlarına yarın çıkacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Takımı, A kategorisi 4. Grup'taki üçüncü maçında İstanbul'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Tozkoparan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Milliler, deplasmanda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup etmişti.

A Milli Kadın Takımı ise B kategorisi 2. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Estonya ile TSİ 16.30'da karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da oynanan maçta rakibini 3-0 yenmişti.