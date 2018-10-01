2019 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde yarın A Milli Erkek Takımı, Hırvatistan, A Milli Kadın Takımı ise Estonya ile karşılaşacak
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Masa tenisinde Avrupa sınavı

    grup elemelerinde yarın A , Hırvatistan, A ise Estonya ile karşılaşacak

    A Milli Erkek ve Kadın Masa Tenisi Takımları, grup elemelerinde üçüncü maçlarına yarın çıkacak.

    Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A , A kategorisi 4. Grup'taki üçüncü maçında 'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.

    Tozkoparan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Milliler, deplasmanda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup etmişti.

    A ise B kategorisi 2. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Estonya ile TSİ 16.30'da karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da oynanan maçta rakibini 3-0 yenmişti.

    1. 1.10.2018 16:43
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