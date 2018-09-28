Milli tenisçi Başak Eraydın, yarı finalde – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    , yarı finalde

    Milli tenisçi Başak Eraydın, yarı finalde

    , 'nın kentinde gerçekleştirilen ITF 60K Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre , toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler çeyrek finalinde Belçikalı Maryna Zanevska ile karşılaştı.

    Rakibi karşısında ilk seti 6-1 kazanan , ikinci sette 3-2 gerideyken Zanevska'nın sakatlığından dolayı maçtan çekilmesiyle adını yarı finale yazdırdı.

    Başak Eraydın, yarı finalde ev sahibi ülkeden Paula Badosa ile karşı karşıya gelecek.

    1. 28.9.2018 22:25
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