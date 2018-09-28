Milli tenisçi Başak Eraydın, yarı finalde
Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilen ITF 60K Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başak Eraydın, toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler çeyrek finalinde Belçikalı Maryna Zanevska ile karşılaştı.
Rakibi karşısında ilk seti 6-1 kazanan milli tenisçi, ikinci sette 3-2 gerideyken Zanevska'nın sakatlığından dolayı maçtan çekilmesiyle adını yarı finale yazdırdı.
Başak Eraydın, yarı finalde ev sahibi ülkeden Paula Badosa ile karşı karşıya gelecek.
- 28.9.2018 22:25
- Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak zorundayız"
- Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
- Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?
- TFF'den 3 kulübe 3 puan silme cezası
-
Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
-
Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Milli tenisçi Başak Eraydın, yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.