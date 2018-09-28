Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başak Eraydın, toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler çeyrek finalinde Belçikalı Maryna Zanevska ile karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk seti 6-1 kazanan milli tenisçi, ikinci sette 3-2 gerideyken Zanevska'nın sakatlığından dolayı maçtan çekilmesiyle adını yarı finale yazdırdı.

Başak Eraydın, yarı finalde ev sahibi ülkeden Paula Badosa ile karşı karşıya gelecek.