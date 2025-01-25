  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Sinan Kaloğlu’ndan istifa açıklaması

Sinan Kaloğlu’ndan istifa açıklaması

Sivasspor deplasmanından 5-2 yenilgiyle ayrılan Kayserispor’da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, maçın ardından konuştu. Kaloğlu, istifa sorusuna “Gidince başkanımız ve yönetim kurulu ile bir değerlendirme yapacağım” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 16:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sinan Kaloğlu’ndan istifa açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor deplasmanından 5-2 mağlubiyetle ayrılan Kayserispor'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kaloğlu, "Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Bizim için üzücü bir karşılaşma oldu. Gerçekten çok iyi çalışmıştık. Maalesef son günlerde antrenmandaki sakatlıklar düzenimizi bozu. Bir şekilde karşılaşmaya çıktık. Erken bir gol yedik. Oyun düzenimiz burada bozuldu. Beklemediğimiz oyuncudan beklemediğimiz kırmızı kartı gördük. İkinci yarı tüm oyuncularımla gurur duydum. 10 kişi de olsa bu takım kazanabilir yada berabere kalabilir inancını sahada gösterdiler. Net pozisyonlarımız var ama maalesef değerlendiremedik" dedi.

"Geldiğimiz günden beri tepkiyle karşılaştık"

Bir gazetecinin "İstifa edecek misiniz?" sorusuna Kaloğlu, "Bazı veriler vereceğim. Hak etmediğimiz durumlar var onları da söyleyeceğim. Geldiğimizde 26 maçta 1 galibiyet olan takım vardı. Geldiğimizde takımı geliştirdik. Ligde en fazla pozisyona giren takımlardan olduk. Biz ilk günden itibaren taraftarımızın tepkisiyle karşılaştık. Ben bunu hakkaniyetli görmüyorum. Onların da canları sağ olsun. Tüm Kayseri camiası da bunun nasıl bir haksızlık olduğunu biliyor. Ben ve ekibim vicdani olarak çok rahatız. Biz kimseye ezilmedik. Sakatlıklar bizi zorladı. Ben oyuncuları da çok seviyorum. Daha 17 maç var. Gidince başkanımız ve yönetim kurulu ile bir değerlendirme yapacağım" yanıtını verdi.

G.Saray Southampton'ın yıldızına talip!
Mourinho'nun hayran olduğu yıldız G.Saray'a geliyor!
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen Yalçın'ın şampiyon kadrosundaydı...
Başkan Erdoğan'dan hedef 2028 mesajı: Yüzde 50'nin çok çok üzeri inşallah | Terör bariyeri yıkılacak
Mourinho'nun Göztepe maçı 11'i
Beşiktaş'ın Onvo Antalyaspor maçı kafilesi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş o ismi Kasımpaşa'ya kiraladı! Beşiktaş o ismi Kasımpaşa'ya kiraladı! 16:46
Dino Arslanagic Manisa FK'da! Dino Arslanagic Manisa FK'da! 16:38
Persepolis yöneticileri Kartal'ı İran'da karşıladı Persepolis yöneticileri Kartal'ı İran'da karşıladı 16:36
Erdoğan: Kazandığımız için mutluyuz Erdoğan: Kazandığımız için mutluyuz 16:35
Sinan Kaloğlu’ndan istifa açıklaması Sinan Kaloğlu’ndan istifa açıklaması 16:33
Kıbrıs Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümü Kıbrıs Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümü 16:31
Daha Eski
Kocaelispor Galatasaray'dan Batuhan Şen'i kiraladı Kocaelispor Galatasaray'dan Batuhan Şen'i kiraladı 16:28
G.Saray'a Will Cummings şoku! G.Saray'a Will Cummings şoku! 16:21
G.Saray Southampton'ın yıldızına talip! G.Saray Southampton'ın yıldızına talip! 16:18
Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! 16:16
Erokspor Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti! Erokspor Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti! 15:52
Gençlerbirliği Bolu deplasmanında kazandı Gençlerbirliği Bolu deplasmanında kazandı 15:50