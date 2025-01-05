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Haberler Süper Lig Bodrum FK Kayserispor maçı CANLI İZLE

Bodrum FK Kayserispor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bodrum FK - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 15:55
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Bodrum FK Kayserispor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Hakem Yasin Kol'un yönettiği mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mert Bulut yapıyor.

Bodrum FK topladığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor. 15 puanlı Kayserispor ise rakibinin bir basamak üstünde 16. sırada yer alıyor.

BODRUM FK - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Ege, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz, Seferi

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali, Kartal Kayra, Attamah, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Bahoken

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