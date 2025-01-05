Bodrum FK Kayserispor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Hakem Yasin Kol'un yönettiği mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mert Bulut yapıyor.
Bodrum FK topladığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor. 15 puanlı Kayserispor ise rakibinin bir basamak üstünde 16. sırada yer alıyor.
BODRUM FK - KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Bodrum FK: Sousa, Ege, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz, Seferi
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali, Kartal Kayra, Attamah, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Bahoken