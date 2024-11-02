  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Kayserispor - Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekip galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Kayserispor - Adana Demirspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 15:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor - Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor taraftarı önünde kazanmak istiyor.

Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.

KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

MAÇIN 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Cardoso, Kartal, Nazon, Mane.

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Semih, Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Maestro, Fougeu, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.

KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Adana Demirspor maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

REKLAM - TOD
Trabzonspor - F.Bahçe hakemi için flaş iddia!
DİĞER
SON DAKİKA: Gabriel Sara'ya iki dev talip! Aslan'da 3 isimle yollar ayrılıyor...
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı
Gio kararını verdi! Kasımpaşa maçında...
G.Saray'ın yıldızları paylaşılamıyor! Tam 4 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Trabzon kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Trabzon kafilesi açıklandı! 16:35
Kayserispor - A. Demirspor | CANLI Kayserispor - A. Demirspor | CANLI 15:54
F.Bahçe Trabzonspor maçına hazır! F.Bahçe Trabzonspor maçına hazır! 15:41
Trabzonspor - F.Bahçe hakemi için flaş iddia! Trabzonspor - F.Bahçe hakemi için flaş iddia! 15:32
Yiğido 2. yarıda geri döndü! Yiğido 2. yarıda geri döndü! 15:29
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yayın bilgisi! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yayın bilgisi! 14:56
Daha Eski
G.Saray'ın Tottenham mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Tottenham mesaisi sürüyor! 14:45
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı detayları! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı detayları! 14:42
G.Saray'da Salah heyecanı! G.Saray'da Salah heyecanı! 14:36
Inter - Venezia maçı ne zaman? Inter - Venezia maçı ne zaman? 13:56
Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? 13:52
Torino - Fiorentina maçı ne zaman? Torino - Fiorentina maçı ne zaman? 13:45