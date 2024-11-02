Kayserispor - Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor taraftarı önünde kazanmak istiyor.
Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.
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MAÇIN 11'LERİ
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Cardoso, Kartal, Nazon, Mane.
Adana Demirspor: Vedat, Arda, Semih, Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Maestro, Fougeu, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.
KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Adana Demirspor maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.