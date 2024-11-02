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Haberler Süper Lig

Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler 'ölüm tehditi' sonrasında savcılığa gitti!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisini yöneten hakem Arda Kardeşler'in performansı eleştirilere neden olmuştu. Derbi sonrasında Kardeşler, ölüm tehditleri alması üzerine savcılığa başvurdu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 12:38
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Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler 'ölüm tehditi' sonrasında savcılığa gitti!

Galatasaray-Beşiktaş maçı performansı sonrasında eleştirilerin odak noktası olan ve Beşiktaş'ın "Düdüğünü asmalı" dediği hakem Arda Kardeşler'e bu hafta maç verilmedi. Ancak 36 yaşındaki orta hakem, ölüm tehditleri almasının ardından soluğu savcılıkta aldı. Bursa Adliyesi'ne giden ve bu konuda suç duyurusunda bulunan Kardeşler, çok sayıda tazminat davası da açtı. Sosyal medyada kendisine yönelik küfürler nedeniyle avukatları aracılığı ile 200'e ulaşan dava başvurusu yaptı. Hakaret davalarının büyük bölümünün uzlaşma yolu ile çözüldüğü buradan da Kardeşler'e yüklü bir gelir geleceği iddia ediliyor. Bu arada Beşiktaş'ın, Kardeşler'i TFF'ye şikâyet ettiği ve federasyonun da tecrübeli hakeme uzun bir süre maç vermeyeceği öğrenildi.

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