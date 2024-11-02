Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler 'ölüm tehditi' sonrasında savcılığa gitti!

Galatasaray-Beşiktaş maçı performansı sonrasında eleştirilerin odak noktası olan ve Beşiktaş'ın "Düdüğünü asmalı" dediği hakem Arda Kardeşler'e bu hafta maç verilmedi. Ancak 36 yaşındaki orta hakem, ölüm tehditleri almasının ardından soluğu savcılıkta aldı. Bursa Adliyesi'ne giden ve bu konuda suç duyurusunda bulunan Kardeşler, çok sayıda tazminat davası da açtı. Sosyal medyada kendisine yönelik küfürler nedeniyle avukatları aracılığı ile 200'e ulaşan dava başvurusu yaptı. Hakaret davalarının büyük bölümünün uzlaşma yolu ile çözüldüğü buradan da Kardeşler'e yüklü bir gelir geleceği iddia ediliyor. Bu arada Beşiktaş'ın, Kardeşler'i TFF'ye şikâyet ettiği ve federasyonun da tecrübeli hakeme uzun bir süre maç vermeyeceği öğrenildi.