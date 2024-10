5. büyük olacağız

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım iddialı açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Yıldırım, "Türkiye'nin 5. büyüğü olmayı hedefliyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Türkiye'ye 'Dört Büyük' kelimesini yurt dışından getirmiş. Biz 5. büyük olmak istiyoruz. Samsunspor gümbür gümbür gelen bir kulüp olacak. Geçen hafta TFF Başkanı ve heyeti tesislerimizi ziyarete geldi. Bayıldılar tesislerimize... İnanılmaz, ben Samsunspor'u tebrik ediyorum dedi" ifadelerini kullandı.

BENCE LİDERİZ

Samsunspor'un kısıtlı bütçeyle ligde önemli bir başarı elde ettiğinin altını çizen Yüksel Yıldırım, "Şu an Samsunspor ikinci ama maddi koşullar, beklenti ve sonuca bakınca bence lider. Toplam bütçemiz 25, bilemedin 30 milyon çıkar. Şimdi bir bakıyorsunuz üç büyüklerin bütçesi bizim on katımız. Bizim on katı bütçemizde bir takımla oynamak bizim için de keyif. Hafta sonu Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacağız. Bize bu altın tepsiyle sunulmadı, tırnaklarımızla kazıyarak buralara geldik" dedi.