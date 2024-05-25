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Kazanan yok

Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasının açılış maçında Alanyaspor ile Antalyaspor berabere kalıp 1’er puana razı oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Kazanan yok

Ligi orta sıralarda tamamlamayı garantileyen iki ekibin mücadelesinde, gol perdesini 3. dakikada Ui-Jo Hwang açtı. Ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında da etkili olan taraftı. Antalyaspor'un golcüsü Adam Buksa, 80. dakikada sahne aldı ve skoru 1-1'e getiren golü attı. Bu sonuçla, Antalyaspor ligi 49 puanla 10. sırada, Alanyaspor ise 52 puanla tamamladı ve iki takım için de lig bitti.

SERGEN YALÇIN AYRILDI

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda takımdan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam, "Biz ayrılıyoruz artık. Önümüzde iyi bir proje olursa değerlendirebiliriz ama şu an böyle bir durum yok" diye konuştu.

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