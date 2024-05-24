Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor | CANL İZLE (Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor canlı anlatım)

Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor | CANL İZLE (Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlıyor. Bu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 20:38
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Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor | CANL İZLE (Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasının açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Bu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

CORENDON ALANYASPOR - BİTEXEN ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Furkan, Lima, Aliti, Janvier, Novais, Carlos Eduardo, Efecan, Yusuf, Ui-jo

Bitexen Antalyaspor: Ataberk, Mert, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Kaluzinski, van de Streek, Safuri, Milosevic, Larsson, Buksa

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı olarak ekrana geliyor.

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