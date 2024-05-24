Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor | CANL İZLE (Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasının açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Bu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
CORENDON ALANYASPOR - BİTEXEN ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Furkan, Lima, Aliti, Janvier, Novais, Carlos Eduardo, Efecan, Yusuf, Ui-jo
Bitexen Antalyaspor: Ataberk, Mert, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Kaluzinski, van de Streek, Safuri, Milosevic, Larsson, Buksa
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı olarak ekrana geliyor.