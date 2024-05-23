Haberler Süper Lig Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı!

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 22:41 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 23:10
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Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin cezalarını açıkladı.

İşte verilen cezalar:

* Ali Koç: 90 gün hak mahrumiyeti, 780 bin TL para cezası

* Selahattin Baki: 32 gün hak mahrumiyeti, 150 bin TL para cezası

* İrfan Can Eğribayat: 3 maç men, 58.500 TL para cezası

* Mert Hakan Yandaş: 5 maç men, 39 bin TL para cezası

* Ertuğrul Karanlık: 5 maç men, 39 bin TL para cezası

* Emre Kartal: 1 yıl hak mahrumiyeti, 100 bin TL para cezası

* Jayden Oosterwolde: 1 maç men, 39 bin TL para cezası

* Galatasaray antrenörü Serhat Doğan: 1 maç men, 19.500 bin TL para cezası

Yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle 32 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. doktoru ERTUĞRUL KARANLIK'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE KARTAL'ın, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırılık nedeniyle 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE KARTAL'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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