Hakan en iyisi

WORLD Soccer Dergisi EURO 2024 öncesi A Milli Futbol takımına geniş yer ayırırken, teknik direktör Montella'nın da görüşlerine yer verildi. İnter'deki Hakan Çalhanoğlu'na yöneltilen eleştirilere çok şaşırdığını belirten Montella "Hakan şu an mevkisinde İtalya'nın değil belki dünyanın en iyisi ve müthiş bir oyun okuma zekasına sahip" dedi.

4-2-3-1 SİSTEMİ

"Son maçlardaki istenmeyen sonuçlara rağmen Türkiye'nin, turnuvadan umutlu olmak için yeterli nedenleri var" denilen dergide Montella, Almanya'daki turnuvada kendilerini Türkiye'de gibi hissedeceklerini vurguladı. İtalyan hocanın 4-2-3-1 sistemi ile oynamak istediği ve geçiş oyununa yatkın isimleri 11'de değerlendirmeyi amaçladığı yazıldı.