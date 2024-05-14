VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 36. haftada oynanan maçlarda 5 pozisyonda hakemler VAR'ın çağrısı üzerine sahada incelemeye gitti. Adana Demirspor-Gaziantep FK maçında iki kez VAR'a gidildi. 36'da Balotelli'nin kırmızı kartı VAR uyarısıyla geldi. 59'da Adana Demir lehine verilen penaltı kararı iptal edildi. Sivas-Başakşehir mücadelesinde 45+1. dakikada Sivasspor'un Koita ile bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi. Kasımpaşa- Antalyaspor maçının 77. dakikasında Kasımpaşa lehine elle oynama gerekçesiyle VAR uyarısıyla penaltı kararı verildi ve Erdoğan kırmızı kart gördü. Pendik-Ç.Rize maçının 45+2. dakikasında ise Pendik lehine penaltı kararı çıktı.