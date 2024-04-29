Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Fatih Karagümrük - Antalyaspor canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Fatih Karagümrük - Antalyaspor canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

Fatih Karagümrük ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 20:20
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Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Fatih Karagümrük - Antalyaspor canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 34. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. 33 puanla küme düşme hattında yer alan İstanbul ekibi mutlak 3 puan hedefinde. Konuk ekip Antalyaspor ise üst sıralara tırmanmak için kazanmayı amaçlıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven Yalçın, Levent Mercan, Ceccherini, Markao

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Gerxhaliu, Erdal, Larsson, Güray, Safuri, Kaluzinski, Ömer, Streek, Emre

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 29 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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