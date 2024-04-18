Fenerbahçe'ye gözdağı

Sivasspor pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönerek 2'de 2 yapan Yiğidolarda, Süper Lig'deki ilk karşılaşmasına çıkan ve başarılı kurtarışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sırp kaleci Dorde Nikolic, şampiyonluk yarışı yapan güçlü rakipleri Fenerbahçe'ye de bilendi. 26 yaşındaki genç eldiven, "Trabzon'da elimden gelenin en iyisini yaptım. Takıma 3 puan kazandırmak için kendi kısmıma düşen katkıyı vermeye çalıştım. Performansımı bu şekilde ortaya koydum. Bu hafta çok büyük ve zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabii ki iyi bir sonuç odaklı oynayacağız" diye iddialı konuştu.

ATMACALAR GERİ SAYIMDA

Trendyol Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek 3'te 3 yapan Çaykur Rizespor, final gibi maçta Başakşehir'e konuk olacak. Avrupa kupalarını hedefleyen iki takımın mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne olacak. İstanbul'da rotasını 3 puan olarak belirleyen yeşil-mavililer, güçlü rakibine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Antrenmanlarda futbolcuların moralli ve hırslı gözükmesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

KAYSERİSPOR HAZIR KITA

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Kayserispor, alt taraftan uzaklaşmak adına evinde Trabzonspor'la kritik bir maça çıkacak. Trabzonspor'la zor bir maç oynayacaklarını belirten teknik direktör Burak Yılmaz, "Bu riskli haftalarda taraftarların bizi destekleyeceğini biliyoruz. İyi bir şekilde maça hazırlanıyoruz" diye umut dağıttı.

GAZİANTEP PES ETMEZ

Süper Lig'de 3'te sıfır çeken düşme hattındaki Gaziantep FK, final gibi maçta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Asla pes etmeyeceklerini vurgulayan Başkan Memik Yılmaz, "Ligde 6 maçımız kaldı. Bu doğrultuda bir kez daha Gaziantep şehrindeki tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. İnşallah pazar günü Kasımpaşa'yı yenerek, kırmızı bölgeden uzaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ'NDE ALTYAPI DEVRİMİ

Ankaragücü'nün altyapıdaki futbol takımları, başarılı performanslarıyla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, TFF'nin alt yaşlarda düzenlediği 5 ligin 3'ünde play-off'a kaldı. Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, "Altyapıda bu sezon elde edilen başarılar, Ankaragücü'nün geleceği açısından birçok kupadan daha değerlidir" dedi.