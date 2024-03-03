Haberler Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI İZLE | BJK - GS derbisi ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI İZLE | BJK - GS derbisi ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası derbi heyecanına sahne oluyor.Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 3.'lük yarışında hata yapmak istemiyor. Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ise Dolmabahçe'de zaferle çıkarak zirveyi geri almayı hedefliyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisi için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 18:00 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 18:10
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Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI İZLE | BJK - GS derbisi ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATAASARAT DERBİSİ 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Omar, Masuaku, Al-Musrati, Amartey, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem D., Barış Alper, Mertens, Kerem A., Icardi.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı

SON 15 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 15 karşılaşmada kaybetmezken, son 8 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 57 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom, bu mücadelelerin 14'ünde kalesini gole kapadı.

BÜYÜK MAÇLARI KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavilileri 2, siyah-beyazlıları da 1 kez mağlup ederken, sarı-lacivertlilerle ise berabere kaldı.

GALATASARAY, DOLMABAHÇE'DE İLK PEŞİNDE

Galatasaray, Beşiktaş'ın 2016 yılında açılan stadı Tüpraş Stadyumu'ndan hiç galibiyetle ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar, bu şanssızlığını kırmak için pazar günü sahaya çıkacak. Söz konusu statta ilk oynanan derbi 2-2 beraberlikle sona erdi. Daha sonraki 6 müsabakada da siyah-beyazlılar kazanan taraf oldu.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı

4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 29. haftada Rams Park'ta Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK, 6 OYUNCU DA CEZA SINIRINDA

Beşiktaş, Galatasaray ile oynanacak derbi maça 3 eksikle çıkacak. Ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında gördükleri 4'üncü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson ve Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden takip edecek. Bir diğer eksik futbolcu ise sakatlığı devam eden Tayfur Bingöl. Siyah-beyazlılarda, Galatasaray derbisi öncesinde 6 futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Necip Uysal, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Semih Kılıçsoy, Daniel Amartey ve Demir Ege Tıknaz derbi maça ceza sınırında çıkacak. Bu isimler derbide sarı kart görmeleri halinde ligde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı

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