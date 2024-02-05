Haberler Süper Lig Demir'i eritti

Demir'i eritti

Ligde kalma mücadelesi veren İstanbul ekibi, Adana Demir’i de mağlup edip son 5 maçında 3. zaferini kazandı. Adana Demirspor ise 7 maçtır kazanamıyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Demir'i eritti

Trendyol Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Pendikspor, kadrosunda yeniden yapılanmaya giden ve üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor'u ağırladı. Kırmızı- beyazlılar, hızlı başladığı maçta 11'de Thiam'ın asistinde Diaby'le öne geçti. 22'de yine Thiam'ın asistinde bu sefer Umut Nayir, farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'den kiralanan milli golcü Nayir, son 5 maçta 4. golünü ağlara gönderdi.

15'LİK OZAN REKOR KIRDI

İkinci yarıda 72'de Pendik'te Halil, direkt kırmızı gördü. 90+10'da Nani'nin golü yetmedi ve Pendik, son 5 maçta 3. kez kazanıp çıkışını sürdürdü. Öte yandan Demir'de 67'de oyuna giren 15 yaşındaki Ozan Demirbağ, Süper Lig'de forma giyen en genç isim oldu.

PENDİK'İN BİTİRİM İKİLİSİ

ADANA Demirspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda büyük bir adım atan Pendikspor'da ara transferde gelen Umut Nayir ve Thiam ikilisi, kırmızı- beyazlıları coşturdu. Fenerbahçe'den kiralanan 30 yaşındaki milli golcü Umut Nayir, takımının 2. golünü atıp, son 5 maçta 4. kez ağları sarstı. Nayir, bir de asist yaptı. Kayserispor'dan transfer edilen 31 yaşındaki Senegalli forvet Thiam ise Adana Demir karşısında 2 asistle yıldızlaştı. Tecrübeli yıldız da son 5 maçta 3 gol, 3 asistle takımına büyük bir katkı verdi.

ViEiRA: 3 PUANI HAK ETTiK

Pendikspor teknik direktörü Vieira, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Portekizli teknik adam, "Mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık" ifadelerini kullandı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Adana Demirspor yeni bir oluşum yaşıyor. Bir süreye ihtiyacımız var. Bu süreyi iyi atlatıp tehlike yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

DİĞER
Icardı hayranı Hira 10 yaşında! Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin mutlu günü!
Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlere ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi
"Hakem net penaltıyı vermedi"
Pellegrini için sıkı pazarlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum!
Svensson'un Bardhi'ye müdahalesi penaltı mı?
ENFLASYON SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 2024 Ocak ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler
İstanbul namaz vakitleri 5 Şubat 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:54
R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:54
Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! 00:41
Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! 00:40
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum! Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum! 00:10
Svensson'un Bardhi'ye müdahalesi penaltı mı? Svensson'un Bardhi'ye müdahalesi penaltı mı? 00:09
Daha Eski
G.Saray'dan son hafta bombası! G.Saray'dan son hafta bombası! 00:09
Kartal Semih'le kazandı! Kartal Semih'le kazandı! 00:09
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 00:09
Avcı: Oyun olarak kaybetmedik! Avcı: Oyun olarak kaybetmedik! 00:09
Fernando Santos: Adil bir sonuçtu! Fernando Santos: Adil bir sonuçtu! 00:09
Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Trabzonspor'dan flaş paylaşım! 00:09