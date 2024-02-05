Demir'i eritti

Trendyol Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Pendikspor, kadrosunda yeniden yapılanmaya giden ve üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor'u ağırladı. Kırmızı- beyazlılar, hızlı başladığı maçta 11'de Thiam'ın asistinde Diaby'le öne geçti. 22'de yine Thiam'ın asistinde bu sefer Umut Nayir, farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'den kiralanan milli golcü Nayir, son 5 maçta 4. golünü ağlara gönderdi.

15'LİK OZAN REKOR KIRDI

İkinci yarıda 72'de Pendik'te Halil, direkt kırmızı gördü. 90+10'da Nani'nin golü yetmedi ve Pendik, son 5 maçta 3. kez kazanıp çıkışını sürdürdü. Öte yandan Demir'de 67'de oyuna giren 15 yaşındaki Ozan Demirbağ, Süper Lig'de forma giyen en genç isim oldu.

PENDİK'İN BİTİRİM İKİLİSİ

ADANA Demirspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda büyük bir adım atan Pendikspor'da ara transferde gelen Umut Nayir ve Thiam ikilisi, kırmızı- beyazlıları coşturdu. Fenerbahçe'den kiralanan 30 yaşındaki milli golcü Umut Nayir, takımının 2. golünü atıp, son 5 maçta 4. kez ağları sarstı. Nayir, bir de asist yaptı. Kayserispor'dan transfer edilen 31 yaşındaki Senegalli forvet Thiam ise Adana Demir karşısında 2 asistle yıldızlaştı. Tecrübeli yıldız da son 5 maçta 3 gol, 3 asistle takımına büyük bir katkı verdi.

ViEiRA: 3 PUANI HAK ETTiK

Pendikspor teknik direktörü Vieira, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Portekizli teknik adam, "Mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık" ifadelerini kullandı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Adana Demirspor yeni bir oluşum yaşıyor. Bir süreye ihtiyacımız var. Bu süreyi iyi atlatıp tehlike yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.