Haberler Süper Lig Pendikspor Thiam'ı transfer etti

Pendikspor Thiam'ı transfer etti

Kayserispor'da kontratı bitecek Senegalli yıldızı Mame Thiam, Pendikspor'a transfer oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pendikspor Thiam'ı transfer etti

Kayserispor'da kontratı bitecek Senegalli yıldızı Mame Thiam, Pendikspor'a transfer oldu. Duşme hattındaki kırmızı-beyazlılar, Thiam icin bonservis odeyecek. Son uc sezondur Kayseri'deki 31 yaşındaki forvet; bu sezon 19 macta 11 gol, 2 asist kaydetti.

PARA KAZANDIK

Kayserispor Basın Sozcusu Samet Koc, sosyal medya hesabından yaptığı acıklamada, şunları soyledi: Thiam'la sozleşme uzatmak icin teklifte bulunduk. Ancak oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Sezon sonu bedelsiz gitmek yerine, Kayserispor'a para kazandırmıştır.

ANTALYA'YA FASLI KANAT

Hollanda basınından Voetbal International, Antalyaspor'un Volendam'dan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Ould- Chikh ile ilgilendiğini yazdı. Hollanda ekibinin Belek kampında Fas asıllı Hollandalı futbolcuyla goruşulduğu one suruldu. Genc futbolcu, 17 macta 1 gol, 3 asist yaptı.

DİĞER
Son dakika haberi: Kenan Yıldız'dan harikulede gol! Bütün İtalya Juventus'un genç yıldızını konuşuyor...
New York'ta 50 trilyon dolarlık yatırım toplantısı! TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan 'dezenflasyon' mesajı: Rezervleri artıracağız
Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...
F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hatayspor - Pendikspor maçı ne zaman?
Kafa çalışıyor
İstanbul namaz vakitleri | 12 Ocak 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
ATV CANLI İZLE | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih - Hoffenheim maçı ne zaman? Bayern Münih - Hoffenheim maçı ne zaman? 07:50
Sevilla - Alaves maçı ne zaman? Sevilla - Alaves maçı ne zaman? 07:48
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 12 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 12 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 07:45
Bülent Uygun’un ‘delikanlı’ hakemleri! Bülent Uygun’un ‘delikanlı’ hakemleri! 07:07
Günahları boynuna Günahları boynuna 07:06
İki parçalı! İki parçalı! 01:15
Daha Eski
Kafa çalışıyor Kafa çalışıyor 01:14
Alarm zilleri Alarm zilleri 01:13
Türkiye Kupası’na Şampiyonlar Ligi formatı Türkiye Kupası’na Şampiyonlar Ligi formatı 01:11
Yabancı sayısı düştü, sınır kalktı Yabancı sayısı düştü, sınır kalktı 01:10
F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları 01:08
F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları 01:07