Pendikspor Thiam'ı transfer etti

Kayserispor'da kontratı bitecek Senegalli yıldızı Mame Thiam, Pendikspor'a transfer oldu. Duşme hattındaki kırmızı-beyazlılar, Thiam icin bonservis odeyecek. Son uc sezondur Kayseri'deki 31 yaşındaki forvet; bu sezon 19 macta 11 gol, 2 asist kaydetti.

PARA KAZANDIK

Kayserispor Basın Sozcusu Samet Koc, sosyal medya hesabından yaptığı acıklamada, şunları soyledi: Thiam'la sozleşme uzatmak icin teklifte bulunduk. Ancak oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Sezon sonu bedelsiz gitmek yerine, Kayserispor'a para kazandırmıştır.

ANTALYA'YA FASLI KANAT

Hollanda basınından Voetbal International, Antalyaspor'un Volendam'dan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Ould- Chikh ile ilgilendiğini yazdı. Hollanda ekibinin Belek kampında Fas asıllı Hollandalı futbolcuyla goruşulduğu one suruldu. Genc futbolcu, 17 macta 1 gol, 3 asist yaptı.