RAMS Başakşehir - Yukatel Adana Demispor maçı CANLI izle!

RAMS Başakşehir ile Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşıyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor.
BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Rams Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Deniz, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Nani
BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir ile Adana Demispor arasında oynanan mücadele BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanıyor.