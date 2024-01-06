Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir - Yukatel Adana Demispor maçı CANLI izle!

RAMS Başakşehir - Yukatel Adana Demispor maçı CANLI izle!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında RAMS Başakşehir sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 15:59
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RAMS Başakşehir - Yukatel Adana Demispor maçı CANLI izle!

RAMS Başakşehir ile Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşıyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor.

BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Rams Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Deniz, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Nani

BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başakşehir ile Adana Demispor arasında oynanan mücadele BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanıyor.

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