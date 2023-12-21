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MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 19:54 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 20:01
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MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor.

3 maçtır kaybetmeyen MKE Ankaragücü ile 3 maçtır kazanamayan Atakaş Hatayspor, Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Uros, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Morutan, Renaldo, Bajic.

Atakaş Hatayspor: Erce, Maksimovic, Kilama, Engin, Kerim, Görkem, Aburjania, Bashiru, Strandberg, Rivas, Dadashov.

MKE ANKARAGÜCÜ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı 21 Aralık Perşembe günü saat 20'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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