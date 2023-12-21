MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor.
3 maçtır kaybetmeyen MKE Ankaragücü ile 3 maçtır kazanamayan Atakaş Hatayspor, Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MKE ANKARAGÜCÜ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Uros, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Morutan, Renaldo, Bajic.
Atakaş Hatayspor: Erce, Maksimovic, Kilama, Engin, Kerim, Görkem, Aburjania, Bashiru, Strandberg, Rivas, Dadashov.
MKE ANKARAGÜCÜ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı 21 Aralık Perşembe günü saat 20'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.