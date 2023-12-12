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İşte Halil Umut Meler'in ifadesi!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, hastanede tedavi altına alındı. Hastanede ifadesi alınan Meler'in sözleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 13:57
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İşte Halil Umut Meler'in ifadesi!

Süper Lig'de pazartesi akşamı oynanan maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesinde alındı.

İşte Halil Umut Meler'in ifadesi!

Halil Umut Meler ifadesinde, pazartesi günü saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı.

İşte Halil Umut Meler'in ifadesi!

Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi:

İşte Halil Umut Meler'in ifadesi!

"BANA 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ"

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

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