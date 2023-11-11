Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşıyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor.
İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Efecan, Cordova, Novais, Janvier, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Yusuf.
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Furkan, Gradel, Mustafa, Morais, Maxim, Ogün, N'Koulou, Dragus.
CORENDON ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den CANLI yayınlanıyor.