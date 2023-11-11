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Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Corendon Alanyaspor evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İki takım da müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 15:53
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Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşıyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Efecan, Cordova, Novais, Janvier, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Yusuf.

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Furkan, Gradel, Mustafa, Morais, Maxim, Ogün, N'Koulou, Dragus.

CORENDON ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den CANLI yayınlanıyor.

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