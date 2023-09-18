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Atan'la zafer

Başakşehir, İstanbulspor’u deplasmanda 2. yarıda Pelkas ve Figueiredo’nun golleriyle devirdi. Emre Belözoğlu’nun yerine gelen başarılı teknik adam, 3 puanla siftah yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Atan'la zafer

Süper Lig'de galibiyeti olmayan iki takımın karşılaşmasında Başakşehir, İstanbul derbisinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişata 'dur' dedi. Milli arada Emre Belözolu'nun yerine getirilen yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde ilk maçına çıkan Başakşehir, karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. İlk yarım saatin ardından karşılaşmaya ağırlığını koyan Başakşehir'de 35. dakikada Piatek, 45+1. dakikada Karzev ve 45+2. dakikada yine Piatek, girdikleri mutlak gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve İstanbul derbisinde ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İLK GOLLER GELDİ

İkinci yarıya golle başlayan konuk ekip Başakşehir oldu. 52'de Pelkas, takımını öne geçirdi ve turuncu-lacivertlilerin bu sezon ilk golüne imzasını attı. 72'de Piatek, altı pasta fileleri bulamadı. 76'da yine Piatek çerçeveyi bulamadı. 90'da İstanbulspor, ilk tehlikeli atağında beraberliği bulamadı. Cemali'nin hatalı geri pasını kapan Emir, kaleci Volkan'ı çalımlamak istedi. Volkan yatarak Emir Kaan'ın ayaklarından topu aldı. Bu pozisyonun ardından gelişen Başakşehir atağında Dubois'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Figueiredo, ağları sarsıp galibiyeti ilan etti: 0-2

Yeni transferler Dennis ve Dubois, Başakşehir'de ilk maçlarına İstanbulspor karşısında çıktı. İlk 11'de yer almayan iki oyuncu, 68'de oyuna girerken Dubois, Figueiredo'nun golünde asisti yapan isim oldu.

DOKUNUŞLAR TAM İSABET

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Dokunuşlarımızı hissettirmeyi düşünüyorduk, gerçekten sanki bir kamp geçirmişiz gibi formasyon değişikliğine oyuncularım çok iyi cevap verdiler" dedi.

1 AYDIR MAÇ OYNAMADIK

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1 aydır maç oynamamalarını yenilgiye bağladı. Tekke, "Fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyordu. Düşüncem 1 aydır maç oynamamız" diye konuştu.

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