Antalya ve Kayseri yenişemedi

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Kayserispor adeta beraberliğe abone oldu! Antalya'da oynanan mücadele 1-1 berabere biterken iki takım da bu sezonki 4'üncü maçında 3'üncü beraberliğini aldı. Maçta ilk golü bulan taraf konuk ekipti. Kayserispor, Ramazan Civelek'in sağdan kullandığı kornerde Tiham'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

BASİT HATA GOL GETİRDİ

İlk yarı bitmeden 44'üncü dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Carole'ün uzaklaştırmak istediği top Arif'e çarptı. Topu önünde bulan Streek meşin yuvarlağı fileleri gönderip eşitliği sağladı: 1-1. İkinci yarıda iki takım da gol bulamadı ve beraberliğin ardından Antalyaspor puanını 3'e, Kayseri ise 6'ya yükseltti.

Nuri Şahin'e büyük tepki

Antalyaspor'da başarısız sonuçların ardından oklar teknik direktör Nuri Şahin'e çevrildi. Dört maçta galip gelemeyen kırmızı-beyazlı camiada taraftarlar Şahin'i istifaya davet etti. Kadro tercihleri eleştirilen 35 yaşındaki hocaya sosyal medyada da tepki vardı.