Maestro İsrail’den

Antalyaspor, orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı- beyazlılar, Hapoel Beer Sheva'dan Safouri'yle imza aşamasına geldi. Kulübün yaşadığı mali sorunlar nedeniyle satışına izin verilen 27 yaşındaki orta saha, 8 kez milli formayı giydi. Geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 32 maçta 10 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Antalyaspor, orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı- beyazlılar, Hapoel Beer Sheva'dan Safouri'yle imza aşamasına geldi. Kulübün yaşadığı mali sorunlar nedeniyle satışına izin verilen 27 yaşındaki orta saha, 8 kez milli formayı giydi. Geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 32 maçta 10 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.