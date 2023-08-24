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Maestro İsrail’den

Antalyaspor, orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı- beyazlılar, Hapoel Beer Sheva'dan Safouri'yle imza aşamasına geldi. Kulübün yaşadığı mali sorunlar nedeniyle satışına izin verilen 27 yaşındaki orta saha, 8 kez milli formayı giydi. Geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 32 maçta 10 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Maestro İsrail’den
Antalyaspor, orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı- beyazlılar, Hapoel Beer Sheva'dan Safouri'yle imza aşamasına geldi. Kulübün yaşadığı mali sorunlar nedeniyle satışına izin verilen 27 yaşındaki orta saha, 8 kez milli formayı giydi. Geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 32 maçta 10 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.
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