Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Yılport Samsunspor, transferde çifte bomba patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea'de forma giyen Olivier Ntcham ile anlaştı. Fransa'nın tüm alt yaş kategorilerinde oynayan Ntcham, Kamerun'u seçti. 27 yaşında ve 1,80 boyundaki tecrübeli futbolcu, orta saha ve 10 numarada da forma giyebiliyor. Geçtiğimiz sezon Galler takımı Swansea ile 41 maça çıkan Kamerunlu dinamo, 8 gol ve 3 asistle oynadı.

İMZA ATILMASI AN MESELESİ

Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan 3. transferini de yapmaya hazırlanıyor. Daha önce kaleci Okan Kocuk ve orta saha Taylan Antalyalı'yı alan Karadeniz temsilcisi, şimdi de 28 yaşındaki sağ açık Emre Kılınç'la 3 yıllığına el sıkıştı. Geçen sezon Taylan Antalyalı'yla birlikte Ankaragücü'nde kiralık olarak boy gösteren milli futbolcu, 32 maçta 2 gol, 4 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. İmza aşamasındaki iki futbolcunun da kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

ŞİMŞEK YARIN TOPLANIYOR

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başlayan Yılport Samsunspor, birinci etap kamp çalışmalarını yaptıktan sonra Bolu'da ikinci etap çalışmalarını gerçekleştirmişti. Kamp dönemini verimli geçiren kırmızı-beyazlılar, ligdeki Sivas maçı hazırlıklarına yarın Nuri Asan Tesisleri'nde başlayacak.