Haberler Süper Lig Çifte bomba

Çifte bomba

Kırmızı-şimşekler, Swansea’den Kamerunlu orta saha ve Galatasaray’dan sağ açık Kılınç’la imzaya çok yakın. İki futbolcu için de resmi açıklama bekleniyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 06:50
Çifte bomba

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Yılport Samsunspor, transferde çifte bomba patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea'de forma giyen Olivier Ntcham ile anlaştı. Fransa'nın tüm alt yaş kategorilerinde oynayan Ntcham, Kamerun'u seçti. 27 yaşında ve 1,80 boyundaki tecrübeli futbolcu, orta saha ve 10 numarada da forma giyebiliyor. Geçtiğimiz sezon Galler takımı Swansea ile 41 maça çıkan Kamerunlu dinamo, 8 gol ve 3 asistle oynadı.

İMZA ATILMASI AN MESELESİ

Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan 3. transferini de yapmaya hazırlanıyor. Daha önce kaleci Okan Kocuk ve orta saha Taylan Antalyalı'yı alan Karadeniz temsilcisi, şimdi de 28 yaşındaki sağ açık Emre Kılınç'la 3 yıllığına el sıkıştı. Geçen sezon Taylan Antalyalı'yla birlikte Ankaragücü'nde kiralık olarak boy gösteren milli futbolcu, 32 maçta 2 gol, 4 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. İmza aşamasındaki iki futbolcunun da kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

ŞİMŞEK YARIN TOPLANIYOR

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başlayan Yılport Samsunspor, birinci etap kamp çalışmalarını yaptıktan sonra Bolu'da ikinci etap çalışmalarını gerçekleştirmişti. Kamp dönemini verimli geçiren kırmızı-beyazlılar, ligdeki Sivas maçı hazırlıklarına yarın Nuri Asan Tesisleri'nde başlayacak.

DİĞER
"Arabanı tararım" Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehditler savuran o adam kulüp binasını da bastı!
MEMURA-EMEKLİYE 2 YILLIK ZAM! Gözler toplu sözleşmede! İşte yüzde 35 ve yüzde 40+10 zam ile memur ve memur emeklisi maaşları
Cimbom yıldız isim için teklif yükseltti!
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!
TOKİ açık artırma canlı izle 2023 (42 il 182 konut)
Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?
Deprem son dakika! 1 Ağustos deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi 01:19
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi 01:18
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:02
Beşiktaş yıldız isimle sözleşme yeniledi! Beşiktaş yıldız isimle sözleşme yeniledi! 00:04
70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden... 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden... 00:04
İsmail Kartal'dan transfer yanıtı! Cengiz ve Livakovic... İsmail Kartal'dan transfer yanıtı! Cengiz ve Livakovic... 00:04
Daha Eski
F.Bahçe'de yıldız isim ayrılıyor! İşte yeni takımı F.Bahçe'de yıldız isim ayrılıyor! İşte yeni takımı 00:04
G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu 00:04
Valencia F.Bahçe günlerini mumla arıyor! Valencia F.Bahçe günlerini mumla arıyor! 00:04
Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da 5 ayrılık birden Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da 5 ayrılık birden 00:04
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! 00:04
G.Saraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor G.Saraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor 00:04