Emrah Başsan iddialı konuştu

31 yaşındaki kanat oyuncusu, "İnanıyorum ki bu yıl takım olarak ligi üst sıralarda bitireceğiz çünkü çok tehlikeli bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

Ali Emre, Sivasspor'a

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Altınordu'dan 25 yaşındaki kaleci Ali Emre Yanar'la imza aşamasına geldi. İzmir ekibiyle 2025'e kadar kontratı bulunan genç eldiven için yapılan pazarlıklarda sona gelindiği öğrenildi.

İstanbulspor'a sambacı sol açık

İstanbulspor, Brezilyalı oyuncu Jackson Kenio'yu kadrosuna kattı. Sarı- siyahlılar, 24 yaşındaki sol kanatla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon Arnavutluk'un Egnatia takımında forma giyen Kenio, ligde 31 maçta 7 kez gol sevinci yaşarken, ayrıca 4 asistlik katkıda bulundu.