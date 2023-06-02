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Dinamo Şili'den

Beşiktaş’a giden Hadziahmetovic’in yerini doldurmak isteyen Anadolu Kartalı, UD Catolica’yla kontratı 31 Aralık’ta bitecek 24 yaşındaki dinamoyla görüşüyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
Dinamo Şili'den

Süper Lig'de yeni sezon için kolları sıvayan Konyaspor, teknik direktör Stanojevic'in raporu doğrultusunda düğmeye bastı. Dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Kartalı, Sırp çalıştırıcısı Stanojevic'in portföyünden yararlanarak uygun oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Yeşil-beyazlılarda ilk hedef; devre arasında Beşiktaş'a satılan Hadziahmetovic'in yerini doldurmak. Konya ekibi, bu süreçte alt yapısından yetiştiği Şili'nin UD Catolica takımında forma giyen Ignacio Saavedra ile temas kurdu.

BREZİLYA'DAN DA TALİBİ VAR

Konyaspor, Brezilya'dan da birçok talibi olan 24 yaşındaki ön liberonun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık'ta sona ereceği için, uygun şartlarda transferi bitirmek için tüm şartlarını zorluyor. Saavedra, bu sezon UD Catolica'da 15 karşılaşmada forma giydi. Geçtiğimiz sezon ise 37 karşılaşmada boy gösterirken, 3 kez de Şili Milli Takımı'nda sahaya çıktı. Genç futbolcu, Konyaspor'a transferinin gerçekleşmesi durumunda ilk yurt dışı deneyimini Konya'da yaşayacak.

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