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Giresunspor iddialı

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren ve 9 maçtır kazanamayan Giresunspor, evinde Alanyaspor'u eli boş göndererek artık çıkışa geçmek istiyor. Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, "Alanyaspor maçıyla önümüze yeni bir sayfa açmak niyetindeyiz Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağımız Alanyaspor karşılaşmasını iç saha avantajımız ve taraftar desteğimizle kazanıp, 9 maçlık 3 puan özlemimize son vermek hedefindeyiz" diye umut dağıttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Giresunspor iddialı
Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren ve 9 maçtır kazanamayan Giresunspor, evinde Alanyaspor'u eli boş göndererek artık çıkışa geçmek istiyor. Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, "Alanyaspor maçıyla önümüze yeni bir sayfa açmak niyetindeyiz Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağımız Alanyaspor karşılaşmasını iç saha avantajımız ve taraftar desteğimizle kazanıp, 9 maçlık 3 puan özlemimize son vermek hedefindeyiz" diye umut dağıttı.
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