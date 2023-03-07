Konyaspor'da iki aday

Giresunspor'la sahasında golsüz berabere kalan Konyaspor'da işler iyi gitmiyor. İlhan Palut'un yerine getirilen Sırp teknik direktör Stanojevic'le 9 maçtır kazanamayan, 5 maçtır gol sevinci yaşayamayan Anadolu Kartalı'nda, Giresun maçında Başkan Fatih Özgökçen'e de istifa tezahüratları tribünlerde yankılandı. Acil aksiyon almak isteyen yeşil- beyazlı yönetimde Stanojevic'in yerine yeni teknik direktörlerin konuşulmaya başlandığı öğrenildi. Yönetimin, takıma en başarılı dönemlerinden birini yaşatan Aykut Kocaman ve bir dönem Konya ekibini de çalıştıran, Beşiktaş'tan ayrılan efsane Sergen Yalçın'la temas kurduğu bildirildi. Öte yandan ligden çekilen Hatayspor'la oynaması gereken yeşil-beyazlılar, haftayı bay geçecek. Bu yüzden takıma 3 gün izin verildi.
Giresunspor'la sahasında golsüz berabere kalan Konyaspor'da işler iyi gitmiyor. İlhan Palut'un yerine getirilen Sırp teknik direktör Stanojevic'le 9 maçtır kazanamayan, 5 maçtır gol sevinci yaşayamayan Anadolu Kartalı'nda, Giresun maçında Başkan Fatih Özgökçen'e de istifa tezahüratları tribünlerde yankılandı. Acil aksiyon almak isteyen yeşil- beyazlı yönetimde Stanojevic'in yerine yeni teknik direktörlerin konuşulmaya başlandığı öğrenildi. Yönetimin, takıma en başarılı dönemlerinden birini yaşatan Aykut Kocaman ve bir dönem Konya ekibini de çalıştıran, Beşiktaş'tan ayrılan efsane Sergen Yalçın'la temas kurduğu bildirildi. Öte yandan ligden çekilen Hatayspor'la oynaması gereken yeşil-beyazlılar, haftayı bay geçecek. Bu yüzden takıma 3 gün izin verildi.