Atan'dan 3 yenilik

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan da ilk 11'den 3 ismi değiştirdi... Başarılı çalıştırıcı, geçen hafta Giresunspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmada forma giyen Attamah, Hosseini ve Emrah Başsan'ın yerine Kolovetsios, Lionel Carole ve Kemen'e ilk 11'de görev verdi. Attamah ve Emrah yedek soyunurken, Hosseini kadroda yer almadı.
Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan da ilk 11'den 3 ismi değiştirdi... Başarılı çalıştırıcı, geçen hafta Giresunspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmada forma giyen Attamah, Hosseini ve Emrah Başsan'ın yerine Kolovetsios, Lionel Carole ve Kemen'e ilk 11'de görev verdi. Attamah ve Emrah yedek soyunurken, Hosseini kadroda yer almadı.