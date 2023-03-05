Haberler Süper Lig Atan'dan 3 yenilik

Atan'dan 3 yenilik

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan da ilk 11'den 3 ismi değiştirdi... Başarılı çalıştırıcı, geçen hafta Giresunspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmada forma giyen Attamah, Hosseini ve Emrah Başsan'ın yerine Kolovetsios, Lionel Carole ve Kemen'e ilk 11'de görev verdi. Attamah ve Emrah yedek soyunurken, Hosseini kadroda yer almadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Atan'dan 3 yenilik
Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan da ilk 11'den 3 ismi değiştirdi... Başarılı çalıştırıcı, geçen hafta Giresunspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmada forma giyen Attamah, Hosseini ve Emrah Başsan'ın yerine Kolovetsios, Lionel Carole ve Kemen'e ilk 11'de görev verdi. Attamah ve Emrah yedek soyunurken, Hosseini kadroda yer almadı.
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