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Gökhan Zan durmuyor

Hatayspor yardımcı antrenörü Gökhan Zan, yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle birlikte yardım kolilerini taşıdıklarını bir videoyu paylaşan Zan, "Birlikte daha güçlüyüz. Allah herkesten razı olsun" cümlelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Gökhan Zan durmuyor
Hatayspor yardımcı antrenörü Gökhan Zan, yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle birlikte yardım kolilerini taşıdıklarını bir videoyu paylaşan Zan, "Birlikte daha güçlüyüz. Allah herkesten razı olsun" cümlelerini kullandı.
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