Gökhan Zan durmuyor

Hatayspor yardımcı antrenörü Gökhan Zan, yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle birlikte yardım kolilerini taşıdıklarını bir videoyu paylaşan Zan, "Birlikte daha güçlüyüz. Allah herkesten razı olsun" cümlelerini kullandı.
Hataysporyardımcı antrenörü Gökhan Zan, yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle birlikte yardım kolilerini taşıdıklarını bir videoyu paylaşan Zan, "Birlikte daha güçlüyüz. Allah herkesten razı olsun" cümlelerini kullandı.