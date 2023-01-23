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İşte ara transferde atılan imzalar

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken kulüpler de ara transfer döneminde imzaları arka arkaya açıklıyor. İşte 2022-23 sezonu ara transfer döneminde atılan imzalar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 21:11
Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Edgar Ie
Kulüpsüz > Medipol Başakşehir

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Vincent Aboubakar

Al Nassr > Beşiktaş

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Berke Özer
Eyüpspor > Ümraniyespor (Kiralık)

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Jesse Sekidika
Eyüpspor > Ümraniyespor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Mert Çetin
Hellas Verona > Adana Demirspor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Helton Leite

Benfica > Antalyaspor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Çağatay Kurukalıp

Fenerbahçe > Iğdır FK (Kiralık)

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Sofiane Feghouli

Kulüpsüz > Fatih Karagümrük

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Jimmy Durmaz

Fatih Karagümrük > Kulüpsüz

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Gökdeniz Bayrakdar

Antalyaspor > Bodrumspor (Kiralık)

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Emrehan Gedikli

Trabzonspor > Austria Lusteanu

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Melih Kabasakal

İstanbulspor > Eyüpspor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Samet Akaydin

Adana Demirspor > Fenerbahçe

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Umar Aminu

Çaykur Rizespor > Bodrumspor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Shaocong Wu

Guangzhou FC > Medipol Başakşehir

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Erdal Rakip

Malmö > Antalyaspor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Mahamadou Ba

Adana Demirspor > İstanbulspor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Emeka Eze

Eyüpspor > İstanbulspor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Ahmed Yıldız

Alanyaspor > Pendikspor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Francico Montero

Beşiktaş > Hamburg

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Jason Lokilo

Sparta Rotterdam > İstanbulspor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Doğukan Sinik

Hull City > Antalyaspor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

İbrahim Yılmaz

İstanbulspor > Eyüpspor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Andrea Bertolacci

Kayserispor > Fatih Karagümrük

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Yaroslav Rakitsky

Adana Demirspor > Shakhtar Donetsk

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Yusuf Erdoğan

Trabzonspor > Adana Demirspor

Türkiye'de biten transferler (2022-23 sezonu ara transfer dönemi)

Adem Ljajic

Kulüpsüz > Fatih Karagümrük

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