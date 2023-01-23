İşte ara transferde atılan imzalar

Edgar Ie
Kulüpsüz > Medipol Başakşehir
Edgar Ie
Vincent Aboubakar
Al Nassr > Beşiktaş
Berke Özer
Eyüpspor > Ümraniyespor (Kiralık)
Edgar Ie
Kulüpsüz > Medipol Başakşehir
Vincent Aboubakar
Al Nassr > Beşiktaş
Berke Özer
Eyüpspor > Ümraniyespor (Kiralık)
Jesse Sekidika
Eyüpspor > Ümraniyespor
Mert Çetin
Hellas Verona > Adana Demirspor
Helton Leite
Benfica > Antalyaspor
Çağatay Kurukalıp
Fenerbahçe > Iğdır FK (Kiralık)
Sofiane Feghouli
Kulüpsüz > Fatih Karagümrük
Jimmy Durmaz
Fatih Karagümrük > Kulüpsüz
Gökdeniz Bayrakdar
Antalyaspor > Bodrumspor (Kiralık)
Emrehan Gedikli
Trabzonspor > Austria Lusteanu
Melih Kabasakal
İstanbulspor > Eyüpspor
Samet Akaydin
Adana Demirspor > Fenerbahçe
Umar Aminu
Çaykur Rizespor > Bodrumspor
Shaocong Wu
Guangzhou FC > Medipol Başakşehir
Erdal Rakip
Malmö > Antalyaspor
Mahamadou Ba
Adana Demirspor > İstanbulspor
Emeka Eze
Eyüpspor > İstanbulspor
Ahmed Yıldız
Alanyaspor > Pendikspor
Francico Montero
Beşiktaş > Hamburg
Jason Lokilo
Sparta Rotterdam > İstanbulspor
Doğukan Sinik
Hull City > Antalyaspor
İbrahim Yılmaz
İstanbulspor > Eyüpspor
Andrea Bertolacci
Kayserispor > Fatih Karagümrük
Yaroslav Rakitsky
Adana Demirspor > Shakhtar Donetsk
Yusuf Erdoğan
Trabzonspor > Adana Demirspor
Adem Ljajic
Kulüpsüz > Fatih Karagümrük
Alexandru Epureanu
Medipol Başakşehir > Ümraniyespor
Mustafa Pektemek
Kayserispor > Eyüpspor