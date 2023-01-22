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Gaziantep FK 1-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK'yı Yatabare ve Caner Osmanpaşa'nın attığı gollerle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 15:28 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 15:44
Gaziantep FK 1-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor, Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Konuk takım, rakibini 17. dakikada Yatabare ve 48. dakikada Caner Osmanpaşa'nın attığı gollerle 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Ev sahibi ekibin 60. dakikada Mustafa Eskihellaç ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Sivasspor bu sonuçla puanını 18'e yükseltti. Gaziantep FK ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Alaaddin ortasını yaptı. Ceza sahasında Yatabare'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

24'üncü dakikada Alaaddin'in pasıyla ceza alanında buluşan Erdoğan'ın vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

48'inci dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Gradel ortasını yaptı. Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

50'nci dakikada Gradel'in ceza alanı dışına aktardığı topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunu Dijilobodji, kale çizgisinden çıkardı.

60'ıncı dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Kitsiou'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mustafa Eskihallaç'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

85'inci dakikada Ahmed Musa'nın pasıyla ceza alanında buluşan Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Günay, topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka konuk ekip Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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