Hatayspor'da Volkan Demirel Antalyaspor maçı sonrası konuştu: "2 puan kaybı için üzgünüm"

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Hatayspor, kendi sahasında Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, mücadeleyi değerlendirdi.

Oyun olarak memnun fakat skor olarak memnun olmadığını söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Oyun olarak yine iyi oynadığımız, pozisyonlara daha organize olan, daha çok organize ataklarla kenarları kullanarak pozisyon bulan bir Atakaş Hatayspor vardı. Onun karşısında uzaktan şutlarla, bir de bizim geriden oyun kurarken kaptırdığımız pozisyonlarla gol arayan bir Antalyaspor vardı. Maçın 60'ıncı dakikasından sonra zaten Antalyaspor'un değişikliklerinden ya da yapmış olduğu oyun tarzından 1 puana razı olduğunu görebildik. Bizse tamamen oyunu isteyen, kazanmak için bütün hamlelerini yapmaya çalışan bir oyun oynamaya çalıştık. Ben oyun olarak memnun olabilirim. Ama izleyenler, ya da Hataylılar skor olarak memnun olmayabilir.

Çünkü 3 haftadır alınan Fenerbahçe mağlubiyeti ve 3 tane beraberliğimiz var. Evet, belki pozisyona giriyoruz. Baktığınızda belki 22-23 tane net pozisyonumuz var. Hem de yüzde 100'lük diyebileceğim. Kimisi yüzde 80'dir, yüzde 90'dır ama, yüzde 50'lik payda daha fazla gol şansı olan pozisyonları değerlendiremiyorsunuz. Değerlendiremeyince de 1 puana maruz kalıyorsunuz. Ben 2 puanı kaybettiğimiz için üzgünüm. Şu an bu maçın 2 puanı, Ümraniye maçındaki 2 puan ve Giresun maçındaki 2 puan olsa konum olarak da, kafa olarak da çok daha rahat bir yerde oluruz. Ama, futbol bu, bu yüzden güzel. Biraz acısını çekeceğiz. Daha sonra da inşallah sefasını çekeriz" dedi.