Haberler Süper Lig TFF: Önemli hakem hatası

TFF: Önemli hakem hatası

Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, TFF ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK- Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir. şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
TFF: Önemli hakem hatası
Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, TFF ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK- Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir. şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir. Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir. BU iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
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